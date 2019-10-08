عاجل اليمن : امير سعودي كبير يفاجئ الجميع ويدلي بهذا التصريح الخطير عن أحدث جريمة اغتيال في السعودية طالت أقوى رجالات الملك سلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن امير سعودي كبير يفاجئ الجميع ويدلي بهذا التصريح الخطير عن أحدث جريمة اغتيال في السعودية طالت أقوى رجالات الملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود إنه اتصل بالملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل تقديم واجب العزاء له في وفاة حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم.

وزار الأمير أحمد، الثلاثاء، منزل عائلة الفغم لتقديم العزاء في ابنهم الراحل، الذي قتل على يد صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، خلال زيارته لصديق آخر هو فيصل السبتي بعد شجار تخلله إطلاق نار. بحسب الرواية الرسمية السعودية .

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وكان في استقبال الأمير أحمد بن عبدالعزيز والد الفقيد اللواء المتقاعد بداح الفغم وعدد من أشقاء الفغم وأقاربه.



وأكد الأمير أحمد أن الراحل عبدالعزيز ”أدى واجبه مع الملك عبدالله ثم الملك سلمان وكلنا ودنا نخدمهم“، معرباً عن صدمة الجميع بما حدث.

من جهته، قال الشيخ عبدالله الفغم أحد أقارب اللواء الراحل إن عبدالعزيز: ”هذا ولدهم وخدمهم لين مات هو ولدهم أكثر منا نحن، لكن الحمدلله على قدر الله