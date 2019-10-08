جامعة جازان تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل

أبدى مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بالغ شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وقال مدير الجامعة، إن الدعم غير المحدود الذي حظيت وتحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة مكّنها من تحقيق أعلى معايير الاعتماد والجودة في الأداء، مؤكدًا أن توجيهات ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وأمير المنطقة بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تقف خلف الكثير من المنجزات المتتالية والتاريخية التي حققتها الجامعة منذ نشأتها وانتهاء بحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل.

وقال الدكتور القحطاني: لقد بذلت الجامعة بتفانٍ منسوبيها وتميز طلبتها جهودًا ضخمة لاستيفاء كل المعايير، كما خضعت لعمليات التقويم الخارجي المستقل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

ونوه مدير جامعة جازان، لمنسوبي الجامعة للوفاء بتلك الاشتراطات والمعايير الشاملة لكل أوجه النشاطات العلمية والإدارية والأكاديمية والبحثية والخدمية، وهنأ بهذه المناسبة منسوبي وطلبة الجامعة، ووكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال على تفانيهم في العمل طيلة السنوات الماضية.