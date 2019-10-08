بالصور.. أمين القصيم يشهد انطلاق مشروع تطوير أحد أشهر الطرق ببريدة

شهد أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، اليوم الاثنين، انطلاقة مشروع تطوير أحد أشهر الطرق ببريدة، وهو طريق البخاري، وذلك بحضور مدير مرور القصيم العقيد صالح العواجي.
وبدأت أمانة القصيم بتنفيذ الطريق عبر تصاميم حديثة تشمل مسارات خاصة للمشاة وأخرى للدراجات الهوائية وأعمال التشجير والإنارة التجميلية ومقاعد الانتظار.
وتأتي هذه الجهود المميزة من امانة القصيم ضمن الخطة الكبيرة التي رسمتها الأمانة لتجميل وتحسين بيئة الطرق والاماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون.
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