ضبط 6142 كجم من المواد الغذائية الفاسدة

تواصلت الحملات والجولات الرقابية من البلديات على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على المستهلكين. إضافة إلى المحلات التجارية ومعالجة مواقع ضمن مكافحة التشوه البصري، حيث سجلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة نحو 2815 جولة تفتيشية، وأتلفت نحو 3142 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية، مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

1426 مخالفة صحية

أكد الحميدي أنه قد أتلف خلال الشهر الماضي 3142 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى رصد نحو 1426 مخالفة صحية، بجانب إغلاق 219 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 2815 جولة ميدانية قام بها المراقبون. وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات. يذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

3 آلاف كيلوجرام

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ضبطت لجنة الإصحاح البيئي بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان أمس، كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وخلال جولات ميدانية تفتيشية، و‏تمكنت الفرق الميدانية من مصادرة أكثر من 3000 كيلوجرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. وأوضح رئيس بلدية الشقيق ناصر عطيف، أن مراقبي لجنة الإصحاح البيئي وأثناء جولاتهم التفتيشية تمكنوا من ضبط إحدى المركبات برادة كانت في طريقها لتوزيع مواد غذائية على المحلات، وعند إيقافها اتضح أن ثلاجة المركبة عطلانة، ووجدت كميات كبيرة من المواد الغذائية بداخلها منتهية الصلاحية، إضافة إلى عدم وجود ترخيص نظامي، وعلى الفور تمت مصادرتها والتحفظ على جميع الكميات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

52 موقعا

رصدت بلدية طيبة الفرعية بجدة، بعض التجاوزات البلدية المتنوعة والتي شملت المحلات التجارية ومعالجة مواقع ضمن مكافحة التشوه البصري. وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل محمد المالكي، أن الفرق التفتيشية زارت 52 موقعا رصدوا خلالها 26 موقعا وتابعوا 13 موقعا مخالفا سابقا، بالإضافة إلى تصحيح 13 من المواقع المرصودة. وأشار المالكي إلى أن أعمال تحسين المشهد الحضري شملت معالجة 16 موقعا للحفر الوعائية وإصلاح أعمدة إنارة، فيما شملت أعمال النظافة معالجة 18 ملاحظة، ورصد 45 موقعا لتجمعات المياه ورشها كاملة.