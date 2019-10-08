تدشين جائزة العوهلي للتميز التربوي

استقبل محافظ عنيزة عبدالرحمن إبراهيم السليم، أمس، في مكتبه بالمحافظة، مدير تعليم عنيزة محمد سليمان الفريح، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ عبدالعزيز محمد العوهلي الخيرية لتنمية المجتمع فهد عبدالعزيز العوهلي، ورئيس مركز الفصول الرقمية عبدالرحمن المانع، ومساعدي مدير التعليم والقيادات التعليمية. ودشن محافظ عنيزة خلال اللقاء جائزة العوهلي للتميز التربوي التي تبلغ قيمة جوائزها 200 ألف ريال، وتنظمها إدارة التعليم بالمحافظة، وتستهدف جميع أفراد ومؤسسات المجتمع داخل المملكة، وتهدف إلى إذكاء روح التنافس بين المدارس في ممارسة القيم الأخلاقية والتربوية ونشرها داخل المدرسة وخارجها. وتهدف جائزة العوهلي للتميز التربوي إلى المساهمة في تحفيز القيادات المدرسية لتعزيز القيم التربوية وممارساتها السلوكية في المجتمع المدرسي، وإبراز الإنجازات التي تمت في هذا الجانب، واستشعار القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات لدورهم الرئيس في رفع وعي المجتمع ومخزونه القيمي والأخلاقي انطلاقاً من القاعدة الرئيسة (الطالب والطالبة)، إضافة إلى تعزيز دور المدرسة التوعوي والقيادي للمجتمع لا سيما في الجانب الأخلاقي والتربوي، وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف ريال يتم تقسيمها على 5 فائزين.



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