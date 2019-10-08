إنجاز 83% من مشاريع القصيم

رأس أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، في قاعة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، اجتماع اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، ورئيس اللجنة عبدالرحمن العرفج، وأعضاء اللجنة. واُستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من أمير منطقة القصيم، رفع فيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده على دعم المشاريع التنموية بالمنطقة، مؤكداً أن الدعم والمتابعة يؤكدان اهتمام الحكومة الرشيدة بتنمية المنطقة، واصلاً شكره لكافة أعضاء اللجنة على ما يبذلونه من جهود في إنجاز الأعمال. وكشف أن المتبقي من المشاريع الجاري تنفيذها 13% فقط، بعد أن تم إنجاز 83% خلال العام المنصرم، منوهاً بالجهود التي يبذلها أعضاء لجنة متابعة المشاريع في ذلك ولكافة الجهات ذات العلاقة، موجها على أهمية التركيز على متابعة تنفيذ المشاريع ومضاعفة الجهود للوصول إلى تحقيق مزيدٍ من النتائج خدمةً للمنطقة وأهلها، مستعرضاً في الاجتماع ما نُفذ من مشاريع المنطقة القائمة والمتوقفة في عددٍ من القطاعات الحكومية ونسبة الإنجاز فيها. وأوضح رئيس اللجنة لمتابعة المشاريع بالقصيم عبدالرحمن بن سلطان العرفج، أن لجنة متابعة المشاريع خلصت إلى العديد من الأعمال المرتبطة والمقدمة من الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماع.



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