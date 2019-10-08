انطلاق ملتقى التوظيف الأول بتقني نجران

انطلقت المرحلة الأولى من مراحل ملتقى التوظيف الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، أمس، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ممثلةً بمديرها العام محمد المذن، بالشراكة مع شركة سند لحفر آبار البترول والغاز. وصرح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد أحمد آل جبار، بأن هذا الملتقى يأتي تحت مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، حيث يتيح هذا الملتقى التواصل المباشر بين الباحث عن العمل من خريجي المنشآت التدريبية بنجران وبين صاحب العمل، الأمر الذي سيسهم في توفير أكبر عددٍ من الفرص الوظيفية لخريجي المنشآت التدريبية مما يساهم في تعزيز توطين مختلف القطاعات من خريجي المنشآت التدريبية، وتعميق وعي الخريجين بمفاهيم البيئة المهنية والقيم التي تتصل بأخلاقيات سوق العمل.



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