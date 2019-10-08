معالجة 53 مشروعا تعليميا متعثرا والمدينة تتصدر

محاضر الإسناد
أنهى آل الشيخ توقيع محاضر الإسناد لاستكمال 11 مبنى بمحافظة الأحساء بقيمة إجمالية بلغت 77.239.232 ريالا، و15 مبنى بمنطقة المدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت 96.626.964 ريالا، و14 مبنى بمنطقة عسير بقيمة إجمالية بلغت 61.245.632 ريالا، وكذلك 8 مبان بمنطقة مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 61.751.620 ريالا، و5 مبان بمنطقة الرياض بقيمة إجمالية بلغت 24.321.080 ريالا.
بيئة تعليمية
يأتي توجيه وزير التعليم في إطار توجّه الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، وإيجاد الحلول العاجلة لها، وبما يتماشى مع توفير بيئة تعليمية جاذبة تكتمل فيها عوامل السلامة، والتجهيزات التعليمية الحديثة، كما سيسهم ذلك في الحد من المباني المستأجرة، واستكمال خطة الوزارة في التخلص منها باعتماد عدة برامج، وحلول مساندة تهدف إلى سرعة الإنجاز والتنفيذ. وسبق أن نفذت شركة تطوير للمباني كثيرا من المشاريع التعليمية بسرعة إنجاز عالية، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، والمباني المدرسية، والمرافق الإدارية وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها، كذلك توفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها، بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها.
الرياض 5 مبان بقيمة 24.321.080 ريالا
الأحساء 11 مبنى بقيمة 77.239.232 ريالا
المدينة المنورة 15 مبنى بقيمة 96.626.964 ريالا
مكة المكرمة 8 مبان بقيمة 61.751.620 ريالا
عسير 14 مبنى بقيمة 61.245.632 ريالا
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