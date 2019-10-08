معالجة 53 مشروعا تعليميا متعثرا والمدينة تتصدر

وجّه وزير التعليم حمد محمد آل الشيخ، بإسناد استكمال تنفيذ 53 مشروعا تعليميا إلى شركة تطوير للمباني، وذلك ضمن مشروعات المباني التعليمية المتعثرة والمفسوخ عقودها.

محاضر الإسناد

أنهى آل الشيخ توقيع محاضر الإسناد لاستكمال 11 مبنى بمحافظة الأحساء بقيمة إجمالية بلغت 77.239.232 ريالا، و15 مبنى بمنطقة المدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت 96.626.964 ريالا، و14 مبنى بمنطقة عسير بقيمة إجمالية بلغت 61.245.632 ريالا، وكذلك 8 مبان بمنطقة مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 61.751.620 ريالا، و5 مبان بمنطقة الرياض بقيمة إجمالية بلغت 24.321.080 ريالا.

بيئة تعليمية

يأتي توجيه وزير التعليم في إطار توجّه الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، وإيجاد الحلول العاجلة لها، وبما يتماشى مع توفير بيئة تعليمية جاذبة تكتمل فيها عوامل السلامة، والتجهيزات التعليمية الحديثة، كما سيسهم ذلك في الحد من المباني المستأجرة، واستكمال خطة الوزارة في التخلص منها باعتماد عدة برامج، وحلول مساندة تهدف إلى سرعة الإنجاز والتنفيذ. وسبق أن نفذت شركة تطوير للمباني كثيرا من المشاريع التعليمية بسرعة إنجاز عالية، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، والمباني المدرسية، والمرافق الإدارية وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها، كذلك توفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها، بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها.

الرياض 5 مبان بقيمة 24.321.080 ريالا

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الأحساء 11 مبنى بقيمة 77.239.232 ريالا

المدينة المنورة 15 مبنى بقيمة 96.626.964 ريالا

مكة المكرمة 8 مبان بقيمة 61.751.620 ريالا

عسير 14 مبنى بقيمة 61.245.632 ريالا