إعادة تصاميم مسارات تقاطع رئيسي بالأحساء

أعلنت أمانة الأحساء، إعادة تصاميم مسارات الحركة المرورية في تقاطع رئيسي «طريق الملك سلمان مع طريق المدينة المنورة» الواقع شمال مدينة المبرز في الأحساء، بناءً على الدراسة المرورية لفك اختناقات سير المركبات وتحقيق انسيابية أعلى في الطريق ورفع كفاءة وتأهيل شبكة الطرق في الحاضرة، بالتعاون مع مرور الأحساء. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، أن خطة السير الجديدة للمركبات في التقاطع ستكون مستمرةً للقادمين من الشمال باتجاه مدينة الهفوف دون توقف، وللمتجهين إلى شرق مدينة المبرز عبر طريق المدينة المنورة فسيكون هناك توقف في الإشارة المرورية، وسيكون هناك توقف عند الإشارة المرورية بالنسبة لمسار القادمين من جنوب الحاضرة عبر طريق الملك سلمان باتجاه شمال مدينة المبرز والدمام، إلى جانب القادمين من الشرق عبر طريق المدينة المنورة، لافتاً إلى أنه تم إغلاق الشارع الموازي لمسار الخطوط الحديدية، بحيث يكون للدخول فقط للقادمين من الشمال من خلال طريق الملك سلمان.



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