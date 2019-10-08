مدير تعليم نجران: خدمة المواطن واجب الجميع



نوه مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بالرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، لدعم العملية التعليمية وتحقيق النهضة الشاملة في كافة مناطق المملكة، وأكد في كلمته أثناء لقائه بالقيادات التعليمية في تعليم المنطقة أمس، أن متابعة وحرص أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول، كان لهما الأثر البالغ في قوة انطلاقة العام الدراسي الحالي، وحرصهما المستمر لتطوير العملية التعليمية ومواكبة رؤية المملكة 2030، مشيدا باهتمام معالي وزير التعليم حمد آل الشيخ ليتمكن تعليم المنطقة من تقديم رسالة التعليم السامية لتصل إلى كل هجرة وقرية في أرجاء المنطقة. وشدد العتيبي على كافة مديري الإدارات والأقسام بتعليم نجران، على ضرورة تقديم تقارير دورية للأداء ومتابعة أثر العمل على الميدان التعليمي أولا بأول، وأنه سيتابع تلك التقارير بصفة مباشرة ومستمرة لتقييم العمل ورفع مستوى الأداء، حتى يكون ناتج التعلم ذا جودة وكفاءة، مؤكدا على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة مستويات الطلاب والطالبات.

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