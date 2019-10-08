محافظ الدرب يتفقد مشاريع بلدية وتنموية بالشقيق

قام محافظ الدرب صالح القحطاني، بجولة تفقدية لمركز الشقيق حيث استهل جولته بزيارة لمبنى البلدية وعقد اجتماعا مع رئيس بلدية الشقيق ناصر عطيف بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي، حيث نوقش سير عمل تنفيذ المشاريع البلدية والتنموية والتطويرية، وكذلك التأكيد على طرح الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين للشقيق، وتم وضع عدد من الحلول الكفيلة بتذليل المعوقات التي تحول دون سرعة تنفيذ المشاريع، وتعرف على المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، وناقش عددا من الموضوعات التي تهم البلدية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، ثم توجه المحافظ للمشاركة في مبادرة البلدية بتوزيع الورود على المعلمين بمدرسة «هجنبة الشقيق الابتدائية والمتوسطة» بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. وأوضح القحطاني لـ«دوت الخليج»، أن الجولة التفقدية تأتي بناء على توجيهات أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتماشيا مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى خلق منظومة عمل متكاملة تعزز آليات العمل بين مختلف القطاعات الحكومية، وكذلك للوقوف على احتياجات المواطنين وتلمس احتياجاتهم من الخدمات والمشروعات التنموية وفق الخطط والبرامج المعدة.



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