تعليم صبيا يدشن 14 فعالية

دشّن مدير تعليم صبيا ضيف الحازمي، فعاليات اليوم العالمي للمعلم، تحت شعار «المعلمون الشباب مستقبل المهنة»، وأطلقت 14 فعالية ومبادرة، وانطلقت الفعاليات والاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بيومهم العالمي في جميع مكاتب التعليم الـ9 ومدارس البنين والبنات، وقد شارك مدير التعليم ومساعدوه في برنامج الطابور الصباحي لكثير من مدارس محافظة صبيا، لتكريم معلميها ومعلماتها.

الاهتمام بالمعلمين

أوضح الحازمي لـ«دوت الخليج»، أن اليوم العالمي للمعلم يأتي تأكيدا على الاهتمام الذي توليه الوزارة بالمعلم والمعلمة، إيمانا منها بعظم رسالتهم وجهودهم في العملية التعليمية، مؤكدا دورهم الكبير في تربية الأجيال، مشيدا بما يقدمونه من جهد عظيم في تربية الأجيال، وأنهم ورثة الأنبياء، ومشعل النور والهدى.

14 فعالية

أشار الحازمي إلى أنه قد اعتمد خططا ومبادرات و14 فعالية للاحتفاء باليوم العالمي، شملت: زيارة أمير المنطقة بالنيابة لتكريم المميزين، وزيارات ميدانية للمعلمين لتكريمهم، والتحضير لبرنامج مركزي، ولمسة وفاء لتكريم المعلمين المتقاعدين، وطباعة 15 ألف خطاب تهنئة، وتوقيع شراكات، ودائرة الضوء، وبطاقة التميز، وتكريم أفضل 100 مدرسة، وحديث العظماء، وحديث القيادات، وباني النهضة، وبرنامج الإدارة، وصبيا ومعلميها، وذلك بهدف تقدير المعلمين والمعلمات، وتعظيم شأنهم في نفوس الطلاب والطالبات، وترسيخ هذه القيم داخل المجتمع التعليمي. وتسابقت مكاتب التعليم الـ9 ومدارسها «البنين والبنات» التابعة لإدارة تعليم صبيا على تفعيل كثير من الأفكار والبرامج للاحتفاء بالمعلمين، إذ قدم عدد من الطلاب الهدايا والورود والحلويات لمعلميهم، وبادر كثير من الإدارات الحكومية والمؤسسات، ممثلة في البلديات والمجالس البلدية والمستوصفات الخاصة وغيرها، في تقديم مبادرات ومزايا وخصومات للمعلمين والمعلمات، تأكيدا للمشاركة في هذه المناسبة، واعترافا بفضل صانع الرجال ومربي الأجيال، ولمكانته الغالية في المجتمع السعودي.