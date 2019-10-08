16 برنامجا في المرحلة الخامسة من أتقن

تستعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى إطلاق برنامج التدريب المجتمعي «أُتقن» بمرحلته الخامسة في مختلف منشآتها التدريبية للبنين والبنات بكافة مناطق المملكة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، حيث يبدأ التقديم على 16 برنامجاً تدريبياً للبنين والبنات يوم الأحد 14/‏ 2/‏ 1441 الموافق 13 أكتوبر 2019، ويبدأ التدريب الأحد 28/‏ 2/‏ 1441 الموافق 27/‏ 10/‏ 2019، ومن المقرر أن يستمر لمدة 4 أسابيع.

4 أيام بمعدل 4 ساعات

تطرح المؤسسة في المرحلة الخامسة من برنامج «أُتقن» عدة برامج تدريبية في الفترة المسائية لمدة 4 أيام، بمعدل 4 ساعات يومياً، وتتيح المؤسسة للبنين دورات في الكهرباء والتمديدات المنزلية وصيانة السيارات والسلامة المهنية والتبريد والتكييف، إضافة إلى الطاقة المتجددة والاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية، فيما تُقدّم دورة للبنات في التجميل وتصفيف الشعر.

برامج تدريبية

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يشترك البنين والبنات في عدة برامج تدريبية تتمثل في شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، إضافة إلى دورة تدريبية في مايكروسوفت أوفيس، وأمن المعلومات (الأمن السيبراني)، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وصيانة الجوال، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وأساسيات المونتاج وتحرير الفيديو.

29 ألف متدرب

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنهت تدريب أكثر من 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي «أُتقن» بهدف إكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها أفراد المجتمع، كما سجلت أعداد المتقدمين في المراحل السابقة 111.798 متقدما ومتقدمة، وكان العدد المستهدف للتدريب 17500 متدرب ومتدربة، محققةً بذلك نسبة بلغت 170 % من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية بالمنشآت التدريبية.