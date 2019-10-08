رجال ألمع الأعلى بـ7 ملم في هطول الأمطار

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. مكة المكرمة طريق الطائف 2.00 ملم المدينة المنورة المدينة المنورة 1.50 ملم الخنق 1.60 ملم عسير Advertisements رجال ألمع 7.00 ملم الحبيل 3.20 ملم جازان هروب / العيدابي 0.60 ملم الجوف المرير 0.10 ملم



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