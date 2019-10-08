بلدي الرياض يناقش أسباب تعثر المشاريع

ناقش المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض التقرير الخاص بالجولة الميدانية لعدد من المشاريع جنوب وغرب الرياض، والتي تم خلالها زيارة 13 مشروعا متأخرا أو متعثرا في نطاق بلديات نمار والشفا والحائر والعزيزية، إضافة إلى عدد من الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين، وحيث أظهر التقرير وجود تعثر أو تأخر في هذه المشاريع. كما استمع المجلس إلى عرض عضو المجلس وممثل الدائرة الثانية إبراهيم العنزي عن الجولة الميدانية التي نظمها المجلس في نطاق بلدية النسيم. وجاء هذان العرضان في جلسة المجلس الستين المنعقدة في مقره بالملز، برئاسة خالد العريدي.

الحدائق العامة

استعرضت عضو المجلس ولجنة التطوير والجودة جواهر الصالح، الدراسة التي قامت بها اللجنة مؤخرا لدراسة واقع الحدائق العامة في مدينة الرياض، والمشكلات والحلول المقترحة لمعالجتها، كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل لمناقشة الحلول والمقترحات مع الأمانة والجهات ذات العلاقة لتحسين واقع الحدائق العامة. وناقش المجلس تقرير الزيارة التي نظمها لمسؤولي برنامج إجادة، حيث تمت مناقشة عدد من الملاحظات الواردة من المواطنين، ثم استعرض الأعضاء التقرير الثلثي الثاني لإنجاز برامج لجان المجلس في الخطة التشغيلية لعام 2019، والتي بلغت خلالها نسبة الإنجاز أكثر من 70% من نسبة الإنجاز العام للخطة التشغيلية، وتمت التوصية على استمرار العمل على تنفيذ ما لديها من برامج في الخطة التشغيلية لتحقيقها بشكل كامل بحلول نهاية العام.

ومن الموضوعات التي طرحت أثناء الجلسة، مقترح مبادرة «عيون الأحياء»، لتفعيل الفرق التطوعية من الشباب في الأحياء باقتراح من هدى الجريسي. إضافة إلى موضوع إغلاق مردم الحائر جنوب الرياض، ومعالجة طريق الخرج - الرياض بالحائر، والتنسيق مع هيئة الاتصالات في تحسين خدمة الاتصال والإنترنت في عدد من الأحياء.