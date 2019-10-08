2.6 مليون مسافر سنويا عبر منفذ الوديعة

أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أن حركة القدوم والمغادرة عبر منفذ الوديعة البري، تعكس حجم الرعاية التي أحاط بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، الشعب اليمني. جاء ذلك أثناء اطلاعه في مكتبه بديوان الإمارة أمس على التقرير السنوي لجوازات منطقة نجران، قدمه مدير جوازات المنطقة اللواء سليمان صالح السليمان، حيث أشار التقرير إلى الحركة التي شهدها منفذ الوديعة، والتي بلغت مليونين و631 ألفا و713 مسافرا. واستعرض أمير نجران حركة العمليات التي تم إجراؤها في الجوازات، التي قاربت 3 ملايين عملية، وإحصائية إجراءات سفر السعوديين، ومتابعة الوافدين، والقسم النسوي، وإدارات الجوازات بالمحافظات. وبارك أمير نجران خلال اللقاء حركة التدوير الإداري في جوازات المنطقة بين المنافذ البرية والجوية والمحافظات، حاثا المكلفين حديثا على مواصلة الجهود والعطاء، لتحقيق أهداف قطاع يجمع بين العمل الأمني والخدمي.



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