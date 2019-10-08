عودة ضخ 850 ألف متر مكعب من المياه المحلاة بالشرقية

وأوضح رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي بن دبشي الشراري أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تضخ حاليًا الكميات المعتادة للعملاء التي تُقارب 850 ألف متر3 يومياً إلى جميع الأحياء التي كانت تصلها المياه المحلاة، مبيناً إلى أنه تم إيقاف تشغيل الآبار التي اُستعين بها أثناء أعمال الصيانة الطارئة في الخط الناقل من شركة مرافق التي أدت دورها التعويضي ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي دعم بها العملاء خلال ذات الفترة.
وأكد رئيس القطاع الشرقي أن خدمات المياه بالمنطقة الشرقية ماضية وفق خطط وبرامج تنفيذية لتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية وزيادة نسب التغطية للمياه المحلاة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في ظل ثبات ضخ المياه المحلاة من المصدر.
850 ألف م3 يومياً كمية ضخ المياه المحلاة التي تصل لمدن الشرقية
الاستعانة بالآبار خلال فترة الانكسار
5 أيام فترة الانقطاع
دعم العملاء بالصهاريج عند طلبهم
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