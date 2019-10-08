عودة ضخ 850 ألف متر مكعب من المياه المحلاة بالشرقية

عادت المياه المحلاة لوضعها الطبيعي بعد إصلاح انكسار خط المياه الناقل من شركة مرافق، وتم ضخ ما يقارب 850 ألف م3 يومياً لمدن المنطقة الشرقية. وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عودة ضخ المياه المحلاة إلى مدن الدمام والخبر والأحساء والقطيف ومراكزها ورأس تنورة، وذلك بعد قيام شركة مرافق بإصلاح انكسار خط نقل المياه المنتجة الذي كان يغذي خزانات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأوضح رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي بن دبشي الشراري أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تضخ حاليًا الكميات المعتادة للعملاء التي تُقارب 850 ألف متر3 يومياً إلى جميع الأحياء التي كانت تصلها المياه المحلاة، مبيناً إلى أنه تم إيقاف تشغيل الآبار التي اُستعين بها أثناء أعمال الصيانة الطارئة في الخط الناقل من شركة مرافق التي أدت دورها التعويضي ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي دعم بها العملاء خلال ذات الفترة.

وأكد رئيس القطاع الشرقي أن خدمات المياه بالمنطقة الشرقية ماضية وفق خطط وبرامج تنفيذية لتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية وزيادة نسب التغطية للمياه المحلاة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في ظل ثبات ضخ المياه المحلاة من المصدر.

850 ألف م3 يومياً كمية ضخ المياه المحلاة التي تصل لمدن الشرقية

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الاستعانة بالآبار خلال فترة الانكسار

5 أيام فترة الانقطاع

دعم العملاء بالصهاريج عند طلبهم