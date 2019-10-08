فتح القبول للدبلومات العالية بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران عن بدء التسجيل في عددٍ من الدبلومات العالية والمتوسطة للفصل الدراسي الثاني، ويستمر التسجيل إلى ما قبل نهاية شهر ربيع الثاني من العام الدراسي الحالي، وتشمل الدبلومات عدداً من التخصصات التي من المحتمل أن يحتاجها سوق العمل مستقبلاً، مثل: دبلوم الأمن الفكري، دبلوم المحاماة، دبلوم الأمن السيبراني، دبلوم الإرشاد الأسري.

وأوضحت الجامعة أن على الراغبين الالتحاق بأحد هذه الدبلومات الحصول على الشهادة الجامعية مسبقاً، فيما اشترطت حصول المتقدمين للدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفَنْدَقة والسياحة، وكذلك علوم الحاسب التطبيقي الحصول على الشهادة الثانوية كحد أدنى، مؤكدة أن فترة الدراسة تمتد لعامين دراسيين لتخصصي المحاسبة، والفَنْدَقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء، مبينةً أن فترة التسجيل تستمر إلى 24 /4 /1441، وأن برامج الدبلوم العالي ستكون في دبلوم الأمن الفكري والمحاماة والأمن السيبراني والإرشاد الأسري، أما برامج الدبلوم المتوسط فستكون في المحاسبة والفَنْدَقة والسياحة وعلوم الحاسب التطبيقي.