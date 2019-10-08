محايل تودع الشهيد عسيري

أدى مدير الشؤون الأمنية بمحافظة محايل أحمد عبدالعزيز آل ملحم، أمس، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول شعبان أحمد شعبان عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي اُستشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي. ونقل آل ملحم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده لذوي الشهيد وأسرته، كما نقل تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال. من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن دوت الخليج واستقراره.



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