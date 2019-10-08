تسليم وحدات سكنية لمستحقيها بالباحة

سلم أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، بديوان الإمارة، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي جمعية البر الخيرية بناوان، حيث جاء ذلك خلال استقباله مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة حمود القحطاني وممثلي جمعية البر بناوان. وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة أن الوحدات السكنية التي سُلمت للمستفيدين عبارة عن فلل بمساحة واحدة تتناسب مع احتياج الأسر المستفيدة، مبينًا أن آلية تسليم الوحدات يتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت اتفاقيات شراكة مع الإسكان التنموي. ونوه أمير المنطقة بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده لخدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مثمنًا لوزارة الإسكان هذا العمل من خلال التكامل بين الإسكان التنموي والجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير الوحدات لمستفيديها تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى بناء الإنسان وتنميته وتوفير الراحة والحياة الكريمة.



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