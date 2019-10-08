السعودية اليوم / أمطارغزيرة على محافظة الليث



الليث 8 صفر 1441 هـ الموافق 7 اكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد وعواصف رعدية على محافظة الليث والمراكز التابعة لها شملت غميقة، والديه، والجحر، وجدم، والشواق، والوسقة، وسلم الزواهر، وحفار، والغالة، وبني يزيد، والمجيرمة، ويلملم، والميقات ، والسعدية، وسلبه، والمرقبان، وأجزاء متفرقة من الهجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب وأرتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:52ت م

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