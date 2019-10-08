السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال عدد من المشروعات الأساسية بالمنطقة / إضافة ثانية واخيرة

أبها 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله- على ما تحظى به منطقة عسير من دعم واهتمام دائمين لاستكمال مسيرتها التنموية المتجددة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة مثلها كباقي مناطق مملكتنا الغالية.وأكد سموه خلال رعايته بأبها اليوم اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية بالمنطقة ، بحضور ومداخلة عدد من الوزراء وممثلي الوزارت ، أن اللقاء الثاني الذي شهدته عسير اليوم يأتي استكمالاً للقاء الأول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لإكمال مسيرة التنمية؛ مشيرا إلى أن اللقاء هو لقاء مفتوح ومباشر حضره نخبة من أهالي المنطقة، وعرض عبر الانترنت في بثٍّ مباشر على كافة المدارس وإدارات التعليم والمستشفيات وعدد من الجهات الأخرى ليطّلع أبناء المنطقة على مستقبل منطقتهم، مشدداً على مشاركة الأهالي في قرارات التنمية وإطلاعهم على كافة المشروعات القادمة؛ مؤكدا سموه أنه سيتم الاستفادة من الفريق البيئي الذي نتج عن المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة ليكون تحت تصرف وزارة النقل فيما يختص بالحفاظ على البيئة أثناء تنفيذ الطرق في المنطقة.وجدد سمو الأمير تركي بن طلال الشكر باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لجميع الوزراء ونوابهم وفرق عملهم المشاركين في اللقاء، مشيراً إلى الهمة التي يحملونها والروح الإيجابية وجودة الأداء في جميع خدمات قطاعاتهم المقدمة.وشهد اللقاء مداخلة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عبر اتصال مرئي قدم خلاله الشكر لأمير منطقة عسير، مؤكدا اهتمام وزارته لتقديم كافة الخدمات الطبية للمنطقة وتطويرها والإرتقاء بها ، مبيّنا أن مركز القلب في المنطقة سيقدم خدماته للمرضى بعد ثلاثة أشهر عقب استكمال حاجته من الكوادر البشرية، وفيما يخص مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية ؛ مؤكداً معاليه الإنتهاء من الدراسة التي تشمل تعديلات للتوسع في التخصصات لتصل ١٥ تخصصاً والسعة السريرية الإجمالية ١٠٢٥ سريراً؛ وهي بإنتظار الموافقة من قبل المقام السامي.// يتبع //00:50ت م0278

عام / سمو أمير منطقة عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال عدد من المشروعات الأساسية بالمنطقة / إضافة أولى

من جانبه أشاد معالي وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه بالحراك الذي تشهده منطقة عسير؛ وقال: "أهنئ عسير بأميرها الذي جمع القيادة والطموح والشباب، ولقاء اليوم دافع لتقديم المزيد من الجهد بإذن الله تعالى" .

وأضاف: "مراكز وقرى عسير تحتضن أكثر من 90 ألف منزل وتم الإلتزام مع أمير عسير والأهالي لتوفير الخدمة بالتعاون مع البلديات وجهات أخرى لتنفيذ مشروعات تلك الخدمات؛ وتم خدمة ٥٥ ألف منزل في العام الحالي؛ وسنصل في 2020م لخدمة مليون مستفيد".

وأعلن معاليه في مداخلة مرئية خلال اللقاء عن انطلاقة خدمات الجيل الخامس بمنطقة عسير الأسبوع القادم لتشمل مدينة أبها من خلال تركيب 45 برجاً وخميس مشيط بـ 40 برجاً؛ وبيشه 11 برجاً؛ لتغطية الخدمة في مرحلتها الأولى، بالإضافة إلى إعلان معاليه إطلاق برنامج خاص لرواد التقنية في المنطقة وذلك لتقديم أفضل الحلول لخدمات الاتصالات في منطقة عسير مبيناً أنه سيتم وضع الخطوط العريضة قريباً وبجوائز مالية يصل مجموعها إلى مليون ريال .

عقب ذلك استكمل نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي تقديم مشروعات الوزارة بالمنطقة والبنى التحتية لها، مؤكداً أهميتها على تحقيق رؤية المنطقة لتكون واجهة ثقافية وسياحية وحضارية وذلك بتأهيل وتدريب القدرات البشرية، مستعرضاً مبادرات البنية التحتية الرقمية بمنطقة عسير، والنطاق العريض في المناطق الحضرية عن طريق الألياف الضوئية، والنطاق العريض اللاسلكي في القرى والهجر .

ثم استعرض معالي رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري خلال اللقاء تصميم مشروع مطار أبها الدولي الجديد وخدماته الهندسية والمخطط العام المستحدث، وقال: " تم خلال العمل تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (8) مليون مسافر مع إمكانية الزيادة إلى (10) ملايين مسافر سنوياً، موضحاً أن أعمال التصاميم ستنتهي خلال (12) شهراً على أكثر تقدير ، ومؤكداً أنه روعي في تصميم المطار اندماج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة في أعمال التصاميم الداخلية وبطريقة حديثة وكذلك توفير مناخ استثماري داخل الصالات وفي المناطق الخارجية مع مراعاة الجانب الاقتصادي في التصاميم وإمكانية تنفيذ الأعمال عن طريق الشركات والمصانع المحلية؛ مشيراً إلى أن التصاميم الحديثة ستسهم في رفع مستوى المواصفات الأمنية والسلامة في مطار أبها الجديد .

وأضاف : بعد فترة تقديم المكتب الاستشاري للتصاميم سيتم عرضها على سمو أمير منطقة عسير ، وقبل انتهاء هذه المدة بإذن الله سيتم تأهيل المقاولين ودعوتهم لتنفيذ المشروع وإن شاء الله يكون اللقاء الآخر هو مشاركتكم جزء من أعمال الشركة المصممة للمشروع ، وأختتم مداخلته قائلاً: "في نهاية الربع الثالث من العام القادم سيتم تأهيل الشركات والمقاولين وطرح المشروع للتنفيذ بعد (12) شهراً".

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عام / سمو أمير منطقة عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال عدد من المشروعات الأساسية بالمنطقة / إضافة ثانية واخيرة

واستعرض كلاً من مستشار معالي وزير النقل هذلول الهذلول ، ومستشار معالي نائب وزير النقل المشرف على مكتب إدارة المشاريع المهندس خالد الرميح ، خطة استكمال الطريقين المحورين بالمنطقة، وهما " طريق عسير/جازان السريع بطول 136كلم يشمل ثلاثة مسارات و11 نفقاً في كل إتجاة و 55 جسراً، وسيقلل زمن الرحلة إلى أكثر من 50% عن الطريق السابق، إضافة إلى الطريق المحوري " جدة/عسير/جازان" بطول 465كلم، موضحين أن الطرق المحورية تهتم في رفع مستوى السلامة المرورية، وخفض زمن الرحلات وفك الاختناقات المرورية ،والحد والتخفيض من نسبة التلوث البيئية، وخلق فرص عمل واعدة تسهم في دعم الصادرات وتطوير الأعمال لتحفيز النمو الإقتصادي .

وقال المهندس الرميح: "عسير ستتباهي قريباً بمشاريع الطرق التي ستشكل علامة فارقة على مستوى الشرق الأوسط؛ وسيتضمن مشروع سراة عسير / جازان تصاميم ستكون الأولى من نوعها في المملكة".

من جهته تناول وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان خطة استكمال مشروعات التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة، مستعرضاً منجزات قطاع الزراعة في منطقة عسير للعام الميلادي الحالي والمتوقع إنجازها قبل العام 2020م ، منوهاً بمقومات المنطقة الزراعية بما تمتلكه من عناصر ومناخ متنوع.

وأشار الدكتور البطشان إلى أن منطقة عسير استحوذت على ٣٠٪ من المسجلين في برنامج التنمية الزراعية الريفية؛ وذلك بجهود إمارة عسير وفرع الإمارة بالمنطقة.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد موكلي عن خطة استكمال خدمات المياه المتجددة ومشروعاتها المستقبلية ، مستعرضاً إنجازات الشركة في المنطقة منها تشغيل محطة أشياب للمياه المتجددة في العرين بأبها وأخرى بمركز وادي بن هشبل، إضافة إلى الإستفادة من كامل المياه المتجددة في النماص وتنومة وبلقرن .

وأشار في مداخله إلى أن المياه المتجددة المنقولة في مشروع الخط الناقل ستتم الإستفادة منها في المتنزهات المجاورة للمسار .

وأضاف إلى أن مياه السيول والأمطار هي المصدر الوحيد للمياه في سد الملك فهد في بيشة، مؤكداً تنفيذ شبكات لمياه الشرب في محافظة بيشة لرفع نسبة التغطية وزيادة كميات المياه الواردة من مشروع الوجيد، منوهاً أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تأهيل بحيرة سد الملك فهد في بيشة بيئياً.

وفي ختام اللقاء ناقش الأهالي ممثلي الوزارات من خلال طرح عدد من الاستفسارات عن مشروعات المنطقة التي وجدت تجاوباً مباشراً ، بتوجيه ودعم من سمو أمير منطقة عسير بالرد على كامل استفساراتهم؛ فيما وعد سموه عدد من المواطنين ممن كانت استفساراتهم خارج مهام اللقاء بالإجابة عليها شخصياً في وقتٍ لاحق.

حضر اللقاء مديرو الجهات الحكومية بالمنطقة ووكلاء المحافظات وأعضاء من المجالس المحلية والبلدية بالمنطقة ، وعدد من السؤولين والمهتمين والمقاولين وجمع من المواطنين .

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