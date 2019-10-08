السعودية اليوم / الاْردن تستضيف الملتقى الدوري للاتحادات العربية النوعية المتخصصة



القاهرة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

تستضيف المملكة الأردنية أعمال الملتقى الدوري للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في دورته الثالثة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وباستضافة من الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، ومشاركة أكثر من (40) اتحاداً من الاتحادات العربية الفاعلة والناشطة في منظومة العمل العربي المشترك والإدارات المعنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمد خير عبد القادر، في تصريح له اليوم، أن محور هذه الدورة يدور حول دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن الملتقى يناقش الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر دعم المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة في المنطقة العربية.

كما يناقش وضع خطة عمل تحدد من خلالها مهام الاتحادات العربية النوعية وعلى ضوئها يتم تقييم مشاركتها في الملتقى مستقبلاً واسهاماتها في إطار العمل العربي المشترك.

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23:56ت م

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