السعودية اليوم / محافظ الدرب يتفقد مركز الشقيق



الشقيق 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

زار محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني اليوم مركز الشقيق التابع للمحافظة ، في إطار الجولات التفقدية لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.

واطلع محافظ الدرب خلال جولته التفقدية على المشروعات التنموية المنفذة بالمركز والتي تحت التنفيذ .

واجتمع محافظ الدرب خلال زيارته برئيس مركز الشقيق ورئيس البلدية وتم بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.

وأكد محافظ الدرب أن الجولة جاءت بتوجيه من من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و سمو نائبه .

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23:29ت م

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