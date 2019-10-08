السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تطلق مقرر أساسيات اللغة الصينية عبر منصتها الإلكترونية



أبها 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت جامعة الملك خالد عبر منصتها الإلكترونية "kkux" بعمادة التعلم الإلكتروني مطلع هذا الأسبوع مقرر أساسيات اللغة الصينية، ضمن حزمة برامج ومهارات ومقررات تقدمها المنصة للمستفيدين في عدة مجالات، سعيًا منها إلى تقديم محتوى إلكتروني نوعي عن أهم هذه المهارات لإعداد المستفيد لوظائف المستقبل.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أن مقرر اللغة الصينية يعد أول مقرر من نوعه متاح على شبكة الإنترنت في جامعة حكومية لجميع شرائح المجتمع، ويُمنح المستفيدون شهادة معترفًا بها من جامعة الملك خالد.

ويتناول المقرر تعلم المهارات الأساسية للغة الصينية والفرق بين الكلمة والصوت، وأنواع الكلام في اللغة الصينية، وكذلك شرح طريقة الكتابة الصينية وقواعدها مع اسم كل حركة من حركات الكتابة، إضافة إلى حوار مبسط بين شخصين بالكلمات والرموز والأصوات المركبة ومعنى الحوار وكيفية النطق الكامل.

يذكر أن منصة "kkux" تقدم العديد من المهارات والبرامج والمقررات التي تركز على مهارات المستقبل بشكل دوري في عدة مجالات مختلفة تلامس حاجة وظائف المستقبل، وتتميز بإتاحتها على شبكة الإنترنت لجميع شرائح المجتمع بشكل مجاني .

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23:16ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.