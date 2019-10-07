السعودية | التأمينات : يمكن ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري بهذه الشروط

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التأمينات : يمكن ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري بهذه الشروط والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمشترك ضم مدد اشتراكه السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدده في التقاعد المدني أو العسكري في أي وقت.
وأضافت التأمينات، أنه يجب على المشترك تقديم طلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وألا يكون قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشاً، كما يجب ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.
وأشارت إلى أنه يجب ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/ 10/ 1437هـ، إذ يتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز عند تاريخ تقديم الطلب سن 59، مبينة أنه يجب ألا يكون المعاش في نظام التأمينات قد استُحق بسبب العجز.
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