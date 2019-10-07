2019-10-08

‏فيديو.. تركي بن طلال عن الطفلة مها: لا يوجد اجتماع يتعلق بمجتمعها إلا وتحضره

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أشاد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، بالطفلة مها التليدي التي أصيبت خلال استهداف ميليشيا الحوثي للربوعة جنوب المملكة.

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واستقبل تركي بن طلال الطفلة مها التليدي، ظهر اليوم الاثنين، خلال اللقاء الثاني لاستكمال بعض مشاريع عسير الأساسية، حيث أكد أنها في طريقها للشفاء.

وأضاف: لا يوجد اجتماع في منطقة عسير يتعلق بمجتمعها إلا وتحضره مها التليدي، وستشارك في كل الاجتماعات والمناسبات.