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فيديو.. تركي بن طلال عن الطفلة مها: لا يوجد اجتماع يتعلق بمجتمعها إلا وتحضره
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أشاد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، بالطفلة مها التليدي التي أصيبت خلال استهداف ميليشيا الحوثي للربوعة جنوب المملكة.
واستقبل تركي بن طلال الطفلة مها التليدي، ظهر اليوم الاثنين، خلال اللقاء الثاني لاستكمال بعض مشاريع عسير الأساسية، حيث أكد أنها في طريقها للشفاء.
وأضاف: لا يوجد اجتماع في منطقة عسير يتعلق بمجتمعها إلا وتحضره مها التليدي، وستشارك في كل الاجتماعات والمناسبات.
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