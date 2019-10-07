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وفاة قائد معدة صب خرسانية في حائل بسبب صعق كهربائي
متابعات الخليج 365 - حائل
أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل وقوع حريق في معدة لصب الخرسانة، مساء اليوم الاثنين؛ نتيجة ملامستها لأسلاك نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الوادي أثناء عمل قائدها قرب منزل قيد الإنشاء؛ مما أدى لوفاته جراء تعرضه للصعق.
وقال المدني: إن فرق الإطفاء تعاملت مع الموقف بعد التنسيق مع شركة الكهرباء.
وأهاب المتحدث الإعلامي بالمنطقة، المقدم نافع الحربي، بأصحاب مصانع الخرسانة وقائدي المعدات المماثلة بضرورة توعية العاملين لخطورة العمل في هذه المواقع خاصة عند قربها من خطوط نقل الكهرباء.
وأعرب الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيه لذوي المتوفى، سائلين المولى أن يتغمده برحمته.
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