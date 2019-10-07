اخبار السعوديه

وفاة قائد معدة صب خرسانية في حائل بسبب صعق كهربائي

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم وفاة قائد معدة صب خرسانية في حائل بسبب صعق كهربائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-07

وفاة قائد معدة صب خرسانية في حائل بسبب صعق كهربائي

متابعات الخليج 365 - حائل

أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل وقوع حريق في معدة لصب الخرسانة، مساء اليوم الاثنين؛ نتيجة ملامستها لأسلاك نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الوادي أثناء عمل قائدها قرب منزل قيد الإنشاء؛ مما أدى لوفاته جراء تعرضه للصعق.

وقال المدني: إن فرق الإطفاء تعاملت مع الموقف بعد التنسيق مع شركة الكهرباء.

Advertisements

وأهاب المتحدث الإعلامي بالمنطقة، المقدم نافع الحربي، بأصحاب مصانع الخرسانة وقائدي المعدات المماثلة بضرورة توعية العاملين لخطورة العمل في هذه المواقع خاصة عند قربها من خطوط نقل الكهرباء.

وأعرب الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيه لذوي المتوفى، سائلين المولى أن يتغمده برحمته.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة قائد معدة صب خرسانية في حائل بسبب صعق كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا