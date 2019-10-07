سحب ترخيص شركة Vibe وإيقافها من مزاولة جميع الأنشطة الترفيهية بالمملكة

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه سحب ترخيص شركة Vibe وإيقافها من مزاولة جميع الأنشطة الترفيهية في المملكة.

Advertisements

وقالت الترفيه: إن هذا يأتي نظرًا لما تقوم به شركة Vibe، والتي يمثلها كل من عبدالعزيز العساف وأشرف سمير، من عدم التزام بالأعمال المنوطة بها في المواسم السابقة، وما تقوم به من سياسات ترتكز على التلاعب وعدم اتباع الأنظمة في الترويج للفعاليات.

وتابعت الهيئة أنها تقف بشدة في وجه من يتلاعب في القطاع وتنميته، مشددةً على مضيها قدمًا في إيجاد قطاع واعد يتسم بالاحترافية وضمان حقوق جميع العاملين فيه.