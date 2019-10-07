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سحب ترخيص شركة Vibe وإيقافها من مزاولة جميع الأنشطة الترفيهية بالمملكة
بسبب التلاعب وعدم اتباع الأنظمة في الترويج للفعاليات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للترفيه سحب ترخيص شركة Vibe وإيقافها من مزاولة جميع الأنشطة الترفيهية في المملكة.
وقالت الترفيه: إن هذا يأتي نظرًا لما تقوم به شركة Vibe، والتي يمثلها كل من عبدالعزيز العساف وأشرف سمير، من عدم التزام بالأعمال المنوطة بها في المواسم السابقة، وما تقوم به من سياسات ترتكز على التلاعب وعدم اتباع الأنظمة في الترويج للفعاليات.
وتابعت الهيئة أنها تقف بشدة في وجه من يتلاعب في القطاع وتنميته، مشددةً على مضيها قدمًا في إيجاد قطاع واعد يتسم بالاحترافية وضمان حقوق جميع العاملين فيه.
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