الان تتابع وفاة قائد معدة لصب الخرسانة صعقا بالكهرباء في حائل.. والدفاع المدني يتدخل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 لقي قائد معدة لصب الخرسانة مصرعه صعقا بالكهرباء نتيجة ملامستها لأسلاك نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الوادي في حائل. وأخمد مدني حائل حريقا اندلع في المعدة أثناء عمل قائدها قرب منزل قيد الإنشاء.

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