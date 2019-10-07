هيئة الترفيه تصدر بيانا بخصوص تلاعبات إحدى الشركات

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للترفيه بيانا، الاثنين، توضح فيه تفاصيل بخصوص تلاعبات “شركة Vibe” في الآونة الأخيرة.

وقالت الهيئة في بيانها “نظرا لما تقوم به شركة vibe والتي يمثلها كل من عبد العزيز العساف وأشرف سمير، من عدم التزام بالأعمال المنوطة بها في المواسم السابقة، ولما تقوم به من سياسات ترتكز على التلاعب وعدم اتباع الأنظمة في الترويج للفعاليات، فإن الهيئة العامة للترفيه تعلن سحب ترخيص الشركة وإيقافها من مزاولة جميع الأنشطة الترفيهية في المملكة”.

وأضاف البيان “والهيئة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع وقوفها بشدة في وجه من يتلاعب في القطاع وتنميته، وتشدد على مضيها قدما في غيجاد قطاع واعد يتسم بالاحترافية وضمان حقوق جميع العاملين فيه”.