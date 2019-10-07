شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​رجال ألمع: انفجار «محول» يُخلي مجمع مدارس للبنات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير) أدى انفجار المحول الخارجي لشركة الكهرباء المجاور لمُجمَّع مدارس البنات في رجال ألمع إلى إخلاء الطالبات، بعد أن سُمع دوي انفجار أدى إلى حالة من الهلع والذعر. وأكد متحدث التعليم بالمحافظة ناصر جبلي، أن فرق الأمن والسلامة من شركة الكهرباء المجاورة هرعت إلى موقع الحدث فوراً، وشاركت فرق الأمن والسلامة بالإدارة في مباشرة الواقعة، وتم التعامل مع الانفجار في الحال. وأضاف: «قامت إدارة المُجمَّع بإخلاء المباني التابعة له احترازياً، والاتصال على أولياء الأمور وقائدي مركبات النقل للحضور واستلام الطالبات حرصا على سلامتهن».



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