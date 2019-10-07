«الترفيه» تسحب ترخيص شركة «vibe»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت الهيئة العامة للترفيه سحب ترخيص شركة «vibe» التي يمثلها كل من عبدالعزيز وأشرف سمير، لعدم التزامها بالأعمال المنوطة بها في المواسم السابقة، ولما تقوم به من سياسات ترتكز على التلاعب وعدم اتباع الأنظمة في الترويج للفعاليات. وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر «تويتر» اليوم (الاثنين)، وقوفها بشدة في وجه من يتلاعب بالقطاع وتنميته، مشددة على مضيها قدماً نحو إيجاد قطاع واعد يتسم بالاحترافية وضمان حقوق جميع العاملين فيه.

أعلنت الهيئة العامة للترفيه سحب ترخيص شركة «vibe» التي يمثلها كل من عبدالعزيز وأشرف سمير، لعدم التزامها بالأعمال المنوطة بها في المواسم السابقة، ولما تقوم به من سياسات ترتكز على التلاعب وعدم اتباع الأنظمة في الترويج للفعاليات. وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر «تويتر» اليوم (الاثنين)، وقوفها بشدة في وجه من يتلاعب بالقطاع وتنميته، مشددة على مضيها قدماً نحو إيجاد قطاع واعد يتسم بالاحترافية وضمان حقوق جميع العاملين فيه.

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