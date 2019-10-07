شكرا لقرائتكم خبر عن الجبرين: المملكة تؤكد التزاماتها المعنية بالنهوض بالمرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك) أكدت المملكة العربية

أكدت المملكة العربية السعودية تنفيذ التزاماتها الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعزم على العمل مع الآليات الدولية والإقليمية في متابعة المواثيق والمشاركة في مراجعة الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومواءمة رؤية 2030 مع أجندة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال اجتماع اللجنة الثالثة لمناقشة بند النهوض بالمرأة (26)، ضمن الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقتها اليوم (الإثنين) عضوة وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السكرتيرة أول نورة بنت عبدالعزيز الجبرين، والتي أوضحت أن وفد المملكة يضم صوته لما ورد في بيان مجموعة الـ 77 والصين بشأن النهوض بالمرأة، معربة عن تثمين المملكة لإسهامات الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة في مجال القيادة ومجال التمكين الاقتصادي، من خلال الحث على تبني قوانين تعزز حقوق المرأة، إضافة إلى دعم تطوير الكيانات الحكومية والشراكات والمنظمات الدولية والسياسات لتمكين المرأة من التمتع بإمكانية أفضل من الاستفادة من الخدمات المالية والاستفادة من الموارد الإنتاجية ومبدأ الشراكة المتوازنة بين الرجل والمرأة في التنمية الوطنية. ونوهت بحرص المملكة التي هي عضو بالمجلس التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة وعضو في لجنة وضع المرأة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على تقديم الدعم والتعاون في مجال النهوض بالمرأة.

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