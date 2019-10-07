شكرا لقرائتكم خبر عن مدني محايل يُباشر عدة بلاغات نتيجة الأمطار في بحر أبو سكينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد صورة (محايل عسير) ‪@a_m_3siri باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة محايل عسير اليوم (الاثنين)، عدة بلاغات نتيجة هطول أمطار غزيرة على مركز بحر أبو سكينة. وأخلت الفرق عائلة مكونة من 9 أشخاص من منزل شعبي، لوجود تسريب للمياه داخل المنزل وظهور تشققات في السقف تُشكِّل خطراً على حياتهم، وجرى إيواؤهم بالتنسيق مع مندوب المالية. وفي ذات السياق، أنقذت الفرق شخصاً من داخل سيارة عالقة ومغمورة بالمياه بعد سحبها، وفقاً للمتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في منطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد.

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة محايل عسير اليوم (الاثنين)، عدة بلاغات نتيجة هطول أمطار غزيرة على مركز بحر أبو سكينة. وأخلت الفرق عائلة مكونة من 9 أشخاص من منزل شعبي، لوجود تسريب للمياه داخل المنزل وظهور تشققات في السقف تُشكِّل خطراً على حياتهم، وجرى إيواؤهم بالتنسيق مع مندوب المالية. وفي ذات السياق، أنقذت الفرق شخصاً من داخل سيارة عالقة ومغمورة بالمياه بعد سحبها، وفقاً للمتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في منطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني محايل يُباشر عدة بلاغات نتيجة الأمطار في بحر أبو سكينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.