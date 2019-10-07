، تعرَّف على تفاصيل موسم الرياض: فعاليات ترفيهية متنوعة في 12 موقعًا تستمر 70 يومًا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق "موسم الرياض" يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يومًا متواصلة "من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر".
ووفقًا للدليل الرسمي للموسم، حُددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي.
ويزيد عدد الفعاليات على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.
دليل موسم الرياضالرياض موسم الرياض هيئة الترفيه
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 12:02 AM
ينطلق "موسم الرياض" يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يومًا متواصلة "من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر".
ووفقًا للدليل الرسمي للموسم، حُددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي.
ويزيد عدد الفعاليات على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.
دليل موسم الرياض
، تعرَّف على تفاصيل موسم الرياض: فعاليات ترفيهية متنوعة في 12 موقعًا تستمر 70 يومًا ،
المصدر : الخليج 365
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