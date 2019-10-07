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هطلت مساء اليوم الاثنين أمطار متفرقة على أم سليم جنوب محافظة مرات، وجرى إثرها عدد من الأودية والشعاب.
وفي غضون ذلك هطلت أمطار متوسطة على "وراط" جنوب سدير، وجرت إثرها شعاب وادي "الركية".
مرات أمطار سدير
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 11:47 PM
جرى إثرها عدد من الشعاب والأوديةشاهد.. هطول أمطار متوسطة على مرات وأجزاء من سدير
هطلت مساء اليوم الاثنين أمطار متفرقة على أم سليم جنوب محافظة مرات، وجرى إثرها عدد من الأودية والشعاب.
وفي غضون ذلك هطلت أمطار متوسطة على "وراط" جنوب سدير، وجرت إثرها شعاب وادي "الركية".
، شاهد.. هطول أمطار متوسطة على مرات وأجزاء من سدير ،
المصدر : الخليج 365
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