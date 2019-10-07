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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشقيقة رفع حظر السفر الذي فُرض في عام 2016 نتيجة لظروف أمنية وسياسية، وسمحت بدءًا من يوم غد الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 لمواطنيها بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، صرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول بأن هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ، وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص، تعزيزًا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية.الإمارات لبنان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات
الإمارات ترفع حظر السفر إلى لبنان تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدَيْنخالد خليل الخليج 365 2019-10-07
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشقيقة رفع حظر السفر الذي فُرض في عام 2016 نتيجة لظروف أمنية وسياسية، وسمحت بدءًا من يوم غد الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 لمواطنيها بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، صرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول بأن هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ، وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص، تعزيزًا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
11:38 PM
بعد ضمانات من الحكومة اللبنانية
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشقيقة رفع حظر السفر الذي فُرض في عام 2016 نتيجة لظروف أمنية وسياسية، وسمحت بدءًا من يوم غد الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 لمواطنيها بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، صرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول بأن هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ، وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص، تعزيزًا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية.
، الإمارات ترفع حظر السفر إلى لبنان تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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