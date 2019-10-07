محمد بن مسعود - الدمام - الانضباط تغرم "الحائلي" 20 ألف ريال صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-07 أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد. وقالت اللجنة في قرارها: "إن العقوبة تأتي بسبب دخول الحائلي إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة أمام التعاون". وأضافت اللجنة: تم تغريم الحائلي بمبلغ 20 ألف ريال. 07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 09:00 PM Advertisements أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد. وقالت اللجنة في قرارها: "إن العقوبة تأتي بسبب دخول الحائلي إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة أمام التعاون". وأضافت اللجنة: تم تغريم الحائلي بمبلغ 20 ألف ريال. ، الانضباط تغرم "الحائلي" 20 ألف ريال ،

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