، الرئيس العراقي يندد بالاعتداء على المتظاهرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى تعديل وزاري لتلبية مطالبهم

ندد الرئيس العراقي برهم صالح في خطاب بثه التلفزيون اليوم (الاثنين)، بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، وحث قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين.

ودعا "صالح" إلى تعديل وزاري وحث البرلمان على تطبيق إصلاحات، بما في ذلك في مجال الانتخابات، لتلبية مطالب المحتجين، وفقًا لـ"رويترز".

وطالب الرئيس العراقي بتعويض المتضررين من العنف في المظاهرات.

وتجاوز عدد القتلى بعد سبعة أيام من الاضطرابات المائة، بالإضافة إلى أكثر من ستة آلاف مصاب.العراق الرئيس العراقي برهم صالح قوات الأمن المتظاهرين