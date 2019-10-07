شاهد: تركي آل الشيخ يروج لأول عرض أزياء نسائي بالسعودية

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ،اليوم الاثنين، تركي آل الشيخ، عن أول عرض أزياء نسائي في المملكة خلال "موسم الرياض".

ونشر آل الشيخ، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للإعلان الرسمي عن عرض الأزياء وعلق عليه: "موسم الرياض.. جاهزين يا بنات؟"

وكانت وزارة الثقافة السعودية قد أعلنت مؤخرا عن تنظيم منتدى "مستقبل الأزياء" للمرة الأولى في موسم الرياض، وذلك على مدار 3 أيام، من 4 وحتى 6 تشرين الثاني المقبل.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى الأول من نوعه في المملكة، حسبما ذكرت مجلة الأزياء العالمية "VOGUE"، العديد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتطرق إلى التحديات والتوجهات والتطورات الحالية في قطاع الأزياء العالمي، كما ستكون هناك منابر مخصصة لمناقشة العناصر المطلوبة لبناء منصة متكاملة لقطاع الأزياء في المملكة.

وفي وقت سابق، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بأخبار الخلاف العلني بين الفنانة اللبنانية إليسا ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ، على خلفية تغريدات باتهامات متبادلة بين الطرفين.