سبب وفاة لاعب الهلال عبدالله الشريدة في السعودية - سبق

أُعلن اليوم الاثنين، عن وفاة لاعب الهلال والمنتخب السعودي عبدالله الشريدة بسبب أزمة قلبية، في إحدى المشافي السعودية، فيما لم ترد أي تفاصيل أخرى حول سبب الوفاة وكيفيتها.

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وودع الشريدة الملاعب في عام 2005، بحفل تكريمي مبسط، وعرف بقوته وإخلاصه في الملاعب، ومثل الهلال لأكثر من 10 سنوات، أثار خلال اعجاب مئات الالاف من جماهير نادي الهلال.

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وفي وقت سابق، أكد مدافع الهلال السابق عبدالله الشريدة أن الاتحاد يضم كوكبة نجوم كان أبرزهم المدافع أحمد جميل الذي كان يعمل له حساب حتى في الكرات الثابتة.

وقال الشريدة: "لم العب امام الاتحاد، كنت فقط على دكة الاحتياط عام 1417 بسبب الاصابة، واذكر أني شاركت ببطولة الخطوط السعودية وكانت أول مباراة رسمية لي امام الاتحاد عام 1416".

واضاف الشريدة: "ما ينقص الهلال داخل الملعب هم اللاعبين أنفسهم، لأن الإدارة وفرت كل الإمكانيات المتاحة لهم، ولابد أن يكون لدى اللاعب الرغبة الأكيدة".