موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2019 وإياب نصف النهائي

ننشر لكم يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2019 والتي وصلت حاليا إلى دور نصف النهائي بوصول أربعة فرق وهي الهلال السعودي والسد القطري بالإضافة إلى اوراوا ريد دياموندز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني.

ومن المقرر أن تجري مباراة ذهاب نهائي أبطال آسيا 2019 يوم التاسع من شهر 11 نوفمبر القادم، على أن يقام لقاء الإياب يوم الرابع والعشرين من الشهر ذاته بين فريقين من الأربعة المذكورين الذين ما زالوا يتنافسون في نصف النهائي.

وكان الهلال السعودي قد تفوق على نظيره السد القطري في المباراة التي جرت في استاد جاسم بن حمد في نادي السد بالعاصمة الدوحة بأربعة أهداف مقابل هدف. حيث بات الزعيم الهلالي أقرب إلى بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وفي هذه المباراة، دون رباعية الهلال السعودي بافيتيمبي جوميز وعلي هادي آل بليهي وسالم الهاجري بالخطأ في مرماه ومحمد الشلهوب، في حين أحرز هدف السد القطري الوحيد اللاعب بافيتيمبي جوميز بالخطأ في مرماه.

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وشهدت مباراة السد والهلال العديد من الأحداث المؤسفة، الأمر الذي أدى إلى طرد اللاعب عبد الكريم حسن الحاج الحاج فضل الله في الدقيقة الرابعة والثلاثين بالبطاقة الحمراء، وكذلك حصل اللاعبون أكرم حسن عفيف وبغداد بونجاح على بطاقات صفراء.

وفي الموقعة الأخرى التي جرت على ملعب سايتاما 2022، فقد فاز فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني على جوانجزو الصيني بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعبان فابريسيو بعد 19 دقيقة على انطلاق اللقاء وتاكاهيرو سكيني قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي.

ومن المنتظر أن يحضن استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال والسد يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر أكتوبر 2019 في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على أن يقام لقاء الفريقين الياباني والصيني في ذات اليوم الساعة الثالثة مساء بتوقيت البلدين (قطر والسعودية).