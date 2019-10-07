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شاهد: مذيع بالجزيرة يرتدي الزي السعودي

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أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور الإعلامي جمال ريان بالزي السعودي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وقال الاعلامي على الصورة: "أشكر السعوديين المحترمين على هذه الصورة الهدية،بالزي السعودي التقليدي العريق والأصيل، أحبكم في الله ".

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فيما تفاعل الكثير من المتابعين مع صورة الإعلامي المعروف بآرائه وانتقاداته اللاذعة للسياسة ، تحت قيادة ولي العهد، لكنها أثارت في الوقت ذاته الانقسام بين المعلقين السعوديين.

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فيما عبر أحدهم عن رفضه، قائلاً: "لايمكن نحب شخص يسيء لبلدنا أو قيادتنا مهما كان الشعب السعودي أثبت مراراً وتكراراً في أكثر من أزمة أنه شعب يحب بلده وقيادته ( بالفطرة ) يدافع مهما كان من ظروف والمتربص وقتها جن جنونهم يريدون السعودي يثور ولكن السعودي يلقنهم درساً قاسياً في كل موقف ولو بقينا على الماء والتمر".

بينما علق آخر قائلاً: "95% من الشعب السعودي أصيل وطيب وكريم وصاحب النخوة و غيور على دينه نحبكم في الله . اكيد يحترمونك لانك صاحب كلمة حرة" .

جمال ريان إعلامي ومذيع أخبار فلسطيني ويحمل الجنسية الأردنية ومقدم أول نشرة اخبارية على قناة الجزيرة عام 1996 ولد في مدينة طولكرم فلسطين في 23 أغسطس 1953 م  يحمل الجنسية الأردنية. 

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