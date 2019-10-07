“المرور” يوضح ضوابط وشروط تظليل المركبات

أوضح المرور السعودي الضوابط النظامية لتظليل المركبات، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون شفافًا؛ بحيث لا يحجب الرؤية. وردًا على تساؤل بشأن «تعريف تظليل المركبات»، قال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن التظليل يجب ألا يكون على هيئة مرآة تعكس الصورة، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور وخلافها مما يحد من درجة الشفافية، وأن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة، والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفقًا ما تحدده الجهات المختصة.

وتشمل ضوابط تظليل المركبة أيضًا، وضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًّا، على أن يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، ولا يُسمح نهائيًا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة، مع عدم وضع أي تظليل على الزجاج الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة والمحددة بشروط معينة. وتتضمن المركبات المسموح بتظليلها المركبات التي لها قمرة قيادة ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية مخصصة لنقل الأشخاص، بينما لا يُسمح بتظليل مركبات الأجرة العامة (الليموزين) ومركبات التأجير اليومي، والمركبات الرياضية (باب واحد) والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل، فُيسمح بتظليل الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية، كما لا يُسمح بتظليل مركبات نقل البضائع والحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.