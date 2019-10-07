أكثر من 23 ألف تأشيرة سياحية صدرت حتى الآن.. وهذه أكثر الجنسيات حصولاً عليها

بلغ عدد السياح الأجانب الذين حصلوا على التأشيرة السياحية إلكترونياً أو لدى وصولهم منافذ المملكة أكثر من 23.7 ألف سائح. وجاءت الصين في مقدمة الدول التي حصل مواطنوها على التأشيرة السياحية، بواقع 7391 سائحاً، ثم المملكة المتحدة بـ6159 سائحاً، ثم الولايات المتحدة 2132 سائحاً، ثم كندا 1612 سائحاً.

جاء بعد ذلك مواطنو دول ماليزيا وفرنسا وألمانيا وروسيا واستراليا وكازاخستان. وتبلغ قيمة التأشيرة السياحية 440 ريالاً، وتُمنح من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول للمنافذ المحددة في المملكة، ويستغرق استخراجها من 5 إلى 30 دقيقة. وتتيح التأشيرة لحاملها الإقامة في المملكة لمدة 90 يوماً خلال السنة الواحدة.