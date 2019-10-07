“التعليم” تتخذ خطوة في اختبارات الترخيص المهني للمعلمين.. ومصادر تكشف التفاصيل

كشفت مصادر عن إنهاء هيئة تقويم التعليم والتدريب استعداداتها للبدء بالترخيص المهني للمعلمين، عبر منصة إلكترونية خاصة بالرخص المهنية التعليمية. وأشارت المصادر إلى أنه تم استحداث منصة إلكترونية مختصة لتلقي طلبات تسجيل الراغبين في أداء الاختبار من المعلمين والمعلمات على رأس العمل؛ للحصول على رخصة المعلم، موضحة أن الاختبار سيكون عبر مركز قياس التابع للهيئة.

وأوضحت المصادر أن فتح المنصة وتفعيلها سيكون اعتبارًا من 30 ديسمبر المقبل، ويبدأ اختبار أول دفعة من المعلمين والمعلمات على رأس العمل خلال الفترة من 21 حتى 28 مارس 2020؛ حيث منحت اللائحة التعليمية الجديدة شاغلي الوظائف التعليمية مهلة 4 سنوات للحصول على الرخصة المهنية من تاريخ تطبيقها ومن لم يحصل عليها خلال هذه المهلة يتم إيقاف علاوته السنوية. وبيَّنت أن عدد المعلمين والمعلمات الذين سيمنحون الرخصة المهنية تلقائيًّا مع بدء سريانها بلغ ١٥٠ ألفًا كانوا قد اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال العشر سنوات الماضية. يذكر أن الاختبار المهني للحصول على الرخصة يشمل اختبار التخصص في مؤهل البكالوريوس للمعلم، وكذلك الاختبار العام التربوي وستكون الرسوم مائة ريال لكل قسم بالإضافة إلى رسوم الرخصة المهنية والتي تم تحديدها بمائة ريال بحسب “عاجل”.