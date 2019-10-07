بالصور: أمير مكة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن سلطان

أدى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم صلاة الميت بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام على والدة الأمير بندر بن سلطانبن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة معه الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز (ابن الفقيدة)، وعدد من الأمراء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء ا لشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى العقيل، وعدد من المسؤولين، وجموع من المصلين.