“الصحة” توضح حقوق المرضى والمستفيدين في جميع أقسام المستشفيات الحكومية والخاصة

في إطار حملة وطنية للتوعية بحقوق المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الأولية تحت عنوان “يحق لك”، كشفت وزارة الصحة عن خدمات يقدّمها 15 قسماً صحياً مستمدّة من وثيقة حقوق المرضى ونظام ممارسة المهن. وشملت تلك الأقسام؛ عيادات: “الأسنان، الجلدية، السكري، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الدم الوراثية، الأشعة، الأورام، التغذية، الطب النفسي، الطوارئ، العيون، المختبرات وبنك الدم، المسالك البولية، الأطفال، مكافحة العدوى”. ومن حقوق المرضى التي تكفلها الوزارة في تلك العيادات؛ “الحصول على الخصوصية، توفير الأجهزة، تعقيم الأدوات، معرفة موعد تسلم الأشعة والتحاليل، الحصول على تقارير صحية تثبت حالة المريض، الإجابة عن كافة الاستفسارات الطبية”.

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