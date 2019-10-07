علق الباحث الفلكي والخبير بالأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق على المقطع الذي وثّقه المواطن خلف الغامدي مساء اليوم من محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، عقب الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة وما بينهما، حيث تحولت الشمس إلى قرص أحمر، وذلك بعد صلاة العصر لهذا اليوم.
وقال الزعاق: هذه ليست ظاهرة وإنما خلل في الإنزياح الضوئي لعدسة التصوير سواءً كانت كاميرا أو أي آلة كانت، مؤكدًا لـ “سبق عادة يكون إنزياح الضوء متوائماً جداً بين الأطياف الشمسية، فإذا حصل نوع من الخلل فإنه تنزاح الأضواء أو ضوء ينزاح إلى ضوء آخر ينزاح من مكان إلى مكان آخر وتكون الصورة مشوهة.
كانت هذه تفاصيل خبر “الزعاق” حول القرص الأحمر للشمس: خلل في عدسة التصوير وليست ظاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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